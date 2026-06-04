A Taranto, il Medimex 2026 prevede 25 concerti live con artisti di fama mondiale. La manifestazione celebrerà i 50 anni del punk con spettacoli in diverse corti storiche del centro cittadino. I concerti si svolgeranno tra le vie e le piazze del borgo, coinvolgendo vari palcoscenici all’aperto. La kermesse musicale si terrà nel mese di giugno, con artisti internazionali e locali pronti a esibirsi in location storiche.

Chi saranno i protagonisti della celebrazione per i 50 anni del punk?. Dove si svolgeranno i concerti tra le corti storiche del borgo?. Quali artisti internazionali animeranno la rotonda del lungomare di Taranto?. Come potrà il Medimex favorire la carriera dei musicisti pugliesi?.? In Breve Pet Shop Boys e Agents of Time suonano sabato 20 giugno alla rotonda.. NYC Redux Band, Slowdive e Suede celebrano i 50 anni del punk domenica 21.. Progetto Le strade del Mediterraneo anima il Castello Aragonese tra il 18 e 20 giugno.. Showcase gratuiti per musicisti locali includono nomi come Scannapieco-Geremia Quintet e Claudio Suriano.. Taranto si prepara a ospitare 25 appuntamenti musicali dal 17 al 21 giugno con il Medimex 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ameve.eu - Taranto si accende: 25 live e star mondiali al Medimex 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Medimex 2026: Taranto punta sul futuro della musica e dell’Hip HopA Taranto si apre una nuova edizione del Medimex 2026, con un focus particolare sul futuro della musica e dell’Hip Hop.

Fiorano si accende: 150 cortometraggi e grandi star al festivalFiorano Modenese si appresta ad ospitare l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, un evento dedicato ai cortometraggi che si svolgerà dal 26...

Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo, il Pd denuncia: Il governo taglia 8,5 mln di fondi. FdI: Dal Comune zero contributi; Giochi del Mediterraneo, Ferrarese ringrazia il Governo: Risorse decisive per rispettare il cronoprogramma; FitDay 2026 accende Taranto: sport, famiglie e inclusione al Sun Bay.

Artisti di strada, cibo e musica: Taranto in Fest accende il primo sabato del 2026Con il Taranto in Fest tutti potranno trascorrere in allegria la sera del primo sabato del 2026 brindando al nuovo anno nell’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto accende il countdown, un anno ai Giochi MediterraneoA un anno dai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la città accende il conto alla rovescia. Giovedì 21 agosto, davanti al Palazzo di Città, sarà svelato il countdown clock che segnerà -365 giorni ... ansa.it