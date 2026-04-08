Da ieri sono disponibili in prevendita i biglietti per i concerti di giugno a Taranto, tra cui quello dei Pet Shop Boys. L’iniziativa è stata annunciata dagli organizzatori, che hanno reso noto che i tagliandi possono essere acquistati online a partire dalle 12.00 di martedì 7 aprile. Gli eventi si svolgeranno nel mese di giugno e coinvolgono diversi artisti, tra cui il duo britannico.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A partire dalle ore 12.00 di martedì 7 aprile sono in prevendita, nei circuiti Vivaticket e TicktOne, i biglietti per le singole serate di concerti del Medimex 26: sabato 20 giugno Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo - esclusiva Centro Sud Italia) e Agents of Time e domenica 21 giugno NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli), Slowdive (unica data italiana) e Suede (unica data estiva italiana). Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Medimex: Pet Shop Boys e gli altri, in prevendita i biglietti per i concerti di giugno a Taranto Da ieri

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Da Sanremo al Teatro delle Muse, Sal Da Vinci in concerto ad Ancona: parte la prevendita dei bigliettia prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per 5 giorni da oggi, lunedì 30 marzo dalle ore 15.

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A partire dalle ore 12.00 di martedì 7 aprile - fanno sapere nel comunicato - sono in prevendita, nei circuiti Vivaticket e TicktOne, i biglietti per le singole serate di concerti del Medimex 26: sabato 20 giugno Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Liv - facebook.com facebook

I Pet Shop Boys tra gli ospiti del Mantova Summer Festival. Concerti e show in Piazza Sordello e all'Esedra di Palazzo Te #ANSA x.com