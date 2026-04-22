Fiorano Modenese si appresta ad ospitare l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, un evento dedicato ai cortometraggi che si svolgerà dal 26 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 150 cortometraggi provenienti da diversi paesi e presenterà anche grandi star del cinema. La città si prepara ad accogliere pubblico e professionisti del settore per una settimana dedicata al cinema breve.

Fiorano Modenese si prepara a diventare il fulcro internazionale del cortometraggio con l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, che si terrà dal 26 aprile al 3 maggio 2026. La rassegna, che inaugura il suo secondo ciclo dopo la celebrazione del decennale, proporrà oltre cinquanta appuntamenti tra proiezioni, workshop e incontri, con un totale di centocinquanta cortometraggi in programma. Un programma che intreccia cinema, territorio e formazione professionale. L’apertura ufficiale è fissata per domenica 26 aprile alle ore 16 presso il Teatro Astoria. La regista Greta Scarano sarà presente per la proiezione di La vita da grandi, seguita da un momento di confronto diretto con il pubblico attraverso un Q&A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorano si accende: 150 cortometraggi e grandi star al festival

Notizie correlate

Ferrara si accende: 47 star su Canale 5 per un festival unicoIl musicale primaverile si prepara a un evento di grande impatto con il debutto di Tim Battiti Live Spring, un appuntamento che porterà la musica in...

Napoli, al via NAFAFE’: il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzoParte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai...