Tara Dragas brilla agli Europei di ritmica ma la scuola la boccia con un 4 in Discipline Sportive
Una ginnasta di diciannove anni, che ha vinto medaglie agli Europei di ginnastica ritmica, non ha superato l’esame di Stato con un voto di 4 in Discipline Sportive. La giovane, appartenente alle Fiamme Oro, ha condiviso sui social il suo dispiacere per questa bocciatura. La notizia ha suscitato reazioni tra chi la sostiene per i risultati ottenuti in campo internazionale e chi sottolinea l'importanza di un percorso scolastico completo.
Immaginate di sfiorare il podio agli Europei di ginnastica ritmica a soli 19 anni, conquistare un prestigioso settimo posto nel concorso generale individuale – l'unico format previsto alle Olimpiadi – ed essere unanimemente considerata uno dei talenti più brillanti della pedana internazionale. Bene, ora immaginate di rientrare a casa e scoprire di non essere ammessi all’Esame di Maturità. Il motivo? Un quattro in pagella in "Discipline Sportive". Non è uno scherzo, ma la cronaca di quanto accaduto a Tara Dragas, promessa del movimento tricolore, "bocciata" prima ancora di poter sostenere le prove d'esame a causa di una burocrazia scolastica che sembra aver punito i suoi impegni agonistici anziché valorizzarli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Tara Dragas (ITA) Ribbon Final- World Challenge Cup Portimao 2026
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