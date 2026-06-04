tara dragas brilla agli europei di ritmica ma la scuola la boccia con un 4 in discipline sportive

Notizia in breve

Una ginnasta di diciannove anni, che ha vinto medaglie agli Europei di ginnastica ritmica, non ha superato l’esame di Stato con un voto di 4 in Discipline Sportive. La giovane, appartenente alle Fiamme Oro, ha condiviso sui social il suo dispiacere per questa bocciatura. La notizia ha suscitato reazioni tra chi la sostiene per i risultati ottenuti in campo internazionale e chi sottolinea l'importanza di un percorso scolastico completo.