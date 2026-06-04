Una ginnasta è stata esclusa dall’esame di maturità a causa di un voto insufficiente in discipline sportive, nonostante abbia raggiunto il quarto posto alla gara di palla agli Europei di ginnastica ritmica del 2026. La atleta ha commentato di non aver ricevuto supporto e di essere stata penalizzata per il risultato sportivo, che ha influenzato l’ammissione alla maturità. La sua posizione nel concorso europeo è stata settima.

Quarta nella specialità palla agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, settimo posto nel concorso generale individuale (l’unico format di gara previsto anche alle Olimpiadi), ma Tara Dragas non è stata ammessa agli esami di maturità nelle prossime settimane “anche a causa di un 4 in pagella nella materia Discipline Sportive “. Sembra un paradosso, ma a spiegare tutto è stata la stessa atleta nelle sue storie Instagram. Dalla gioia di una “quasi” medaglia agli Europei a Varna (Bulgaria) alla delusione di una bocciatura a scuola, T ara Dragas ha raccontato: “Mentre questa settimana ero impegnata a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei, ho ricevuto una notizia che non avrei mai voluto ricevere: quest’anno non sarò ammessa agli esami di maturità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso della ginnasta Tara Dragas, 7° agli Europei: “Non ammessa alla maturità anche per un 4 in discipline sportive. Non mi sostengono”

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