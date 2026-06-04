Tappa in città del Giro d' Italia delle terapie palliative pediatriche | l' albero della cura in piazza Cavour

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia delle terapie palliative pediatriche arriverà ad Agrigento sabato 6 giugno. In piazza Cavour, dalle 8:30, si terrà l’evento “L’albero della cura”, uno spazio dedicato a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sulle cure palliative per i bambini. L’iniziativa prevede momenti di incontro e partecipazione, con l’obiettivo di informare e sostenere le famiglie e le realtà coinvolte. L’evento si svolgerà tutto nella piazza centrale della città.

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Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa ad Agrigento. Sabato 6 giugno, piazza Cavour si trasformerà in uno spazio di incontro, sensibilizzazione e partecipazione a partire dalle 8,30. Qui sorgerà "L'Albero della Cura": un simbolo vivo di attenzione, vicinanza e responsabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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