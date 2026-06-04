Tappa in città del Giro d' Italia delle terapie palliative pediatriche | l' albero della cura in piazza Cavour

Notizia in breve

Il Giro d’Italia delle terapie palliative pediatriche arriverà ad Agrigento sabato 6 giugno. In piazza Cavour, dalle 8:30, si terrà l’evento “L’albero della cura”, uno spazio dedicato a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sulle cure palliative per i bambini. L’iniziativa prevede momenti di incontro e partecipazione, con l’obiettivo di informare e sostenere le famiglie e le realtà coinvolte. L’evento si svolgerà tutto nella piazza centrale della città.