Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche | una tappa anche a Castelsangiovanni

La quinta edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche è iniziata il 14 maggio a Firenze, presso il Meyer Health Campus. La manifestazione, promossa da una fondazione attiva da oltre 25 anni nel settore, prevede tappe in diverse città italiane, tra cui anche Castelsangiovanni. L’obiettivo è sensibilizzare sull’assistenza ai bambini con malattie inguaribili e promuovere le cure palliative pediatriche.

La Fondazione Maruzza, da oltre 25 anni impegnata nella promozione delle cure palliative pediatriche, annuncia la V edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), inaugurata lo scorso 14 maggio a Firenze al Meyer Health Campus.Dopo il grande successo delle prime quattro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche

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