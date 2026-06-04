Oggi a Roma è stata annunciata ufficialmente l'apertura della 72ª edizione del Taormina Film Festival. La manifestazione si svolgerà in Sicilia e prevede proiezioni di film, incontri con registi e attori, oltre a eventi culturali. La presentazione si è concentrata sulle date e sul programma, senza specificare ulteriori dettagli su ospiti o film in concorso. La conferenza si è conclusa con l'invito alla partecipazione del pubblico.

Presentata oggi in conferenza stampa a Roma la 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, del Comune di Taormina, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e di Sicilia Film Commission, con la direzione artistica di Tiziana Rocca. Quest’anno abbiamo costruito un programma ricco, internazionale e fortemente identitario, capace di celebrare il cinema in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Taormina Film Festival: al via la 72ma edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cannes, presentata la 72esima edizione del Taormina Film FestivalA Cannes è stata annunciata la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026.

Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno.

Temi più discussi: House of the Dragon 3 in anteprima al Taormina Film Festival: ci sarà anche il cast; Taormina Film Festival 2026: il grande cinema torna a splendere tra Teatro Antico, corti siciliani e ospiti internazionali; House of Dragon apre la 72° edizione del Taormina Film Festival; Al Taormina Film festival il Golden Globes Prize al documentario di Tornatore.

Taormina Film Festival 2026: il grande cinema torna a splendere tra Teatro Antico, corti siciliani e ospiti internazionali Dal 10 al 14 giugno 2026 Taormina torna crocevia del cinema internazionale: nuova sezione di corti siciliani e Jane Campion presidente di g x.com

La stagione 3 episodio 1 aprirà il Taormina Film Festival in Italia, è una grande notizia reddit

Cinema, House of the Dragon 3 aprirà il Taormina Film FestivalRoma, 28 mag. (askanews) – Il 72esimo Taormina Film Festival si aprirà con la terza stagione della serie drama HBO Original, House of the Dragon. Sarà uno dei titoli più attesi al mondo a inaugurare ... askanews.it

Taormina Film Festival: l'apertura con l'anteprima di 'House of the Dragon 3'Taormina Film Festival celebra la 72ª edizione con l'anteprima italiana di 'House of the Dragon 3' e il suo cast ... it.blastingnews.com