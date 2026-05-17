Cannes presentata la 72esima edizione del Taormina Film Festival

A Cannes è stata annunciata la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026. La manifestazione è diretta da Tiziana Rocca.

Roma, 17 mag. (askanews) – Presentata a Cannes la 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, diretto da Tiziana Rocca. ‘Siamo immensamente felici di presentare al pubblico internazionale le prime anticipazioni della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno nello scenario straordinario del Teatro Antico. Un’edizione che celebra il grande cinema attraverso personalità straordinarie, visioni artistiche autorevoli e un dialogo sempre più aperto tra culture e generazioni. È per noi un onore conferire il Premio alla Carriera a Helen Mirren, artista iconica e interprete di assoluto talento, profondamente legata all’Italia e amata dal pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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