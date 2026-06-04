Tanti agenti moto unità cinofile e oltre 150 alunni | è la Festa della legalità

Nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, si è svolta in piazza Pertini ad Ancona la Festa della Legalità che ha coinvolto oltre 150 studenti. Alla manifestazione hanno partecipato numerosi agenti, motociclette e unità cinofile, creando un evento con attività e dimostrazioni dedicate alla promozione della legalità tra i giovani.

ANCONA – Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, in piazza Pertini ad Ancona, la “Festa della Legalità di fine anno scolastico”. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra la polizia e gli studenti degli istituti scolastici del capoluogo, prima della pausa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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