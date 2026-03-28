La polizia locale di Verona ha aumentato i controlli nelle zone centrali e periferiche della città, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini. Durante un’operazione, un’unità cinofila ha scoperto oltre 200 grammi di hashish nascosti in diversi punti della città. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le aree considerate a rischio, concentrandosi sull’attività di repressione dello spaccio e della illegalità.

Controlli serrati in centro e nei quartieri della polizia locale. Denunciati 3 campanellari per gioco d’azzardo, 12 sanzioni per bivacchi La polizia locale di Verona ha intensificato la propria presenza tra le vie del centro e le aree periferiche della città, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti. L’azione più recente ha portato alla denuncia di 3 campanellari sorpresi a praticare gioco d’azzardo tra Via Mazzini e Ponte Pietra. Il gruppo, composto da circa 10 persone, da alcuni giorni si muoveva nelle zone più frequentate della città e continuava l’attività nonostante i precedenti interventi, rendendo necessari pattugliamenti in borghese per contrastare il fenomeno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Unità cinofile contro degrado e illegalità: trovati oltre 2 etti di hashish

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