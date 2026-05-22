Ariano Irpino cultura della legalità | accolti in caserma oltre cento alunni
A Ariano Irpino, oltre cento studenti sono stati accolti presso la caserma dei Carabinieri nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura della legalità. L’evento fa parte di un’attività continua del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a sensibilizzare i giovani sui valori della legalità e sulla presenza delle forze dell’ordine nel territorio. Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare i locali e di confrontarsi con i militari presenti.
Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della “Cultura della legalità” tra le nuove generazioni. In un’ottica di costante collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, la Compagnia di Ariano Irpino ha accolto circa 120 alunni e 10. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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