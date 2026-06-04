Talenti in erba | due giovanissimi musicisti in concerto a Sansepolcro
A Sansepolcro torna la musica con "Talenti in erba", la conferenza-spettacolo ideata e curata dal giornalista Michele Casini, in programma sabato 6 giugno alle ore 17.30 presso la Piccola Sala Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina (Palazzo Pretorio, Piazza Garibaldi 1). L'evento è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
TJF 2026 - Giovane Orchestra di liberi suoni
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