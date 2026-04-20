Forlì Musica cerca nuovi talenti | borse di studio e stage per i migliori musicisti under 16

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione ForlìMusica ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, un concorso dedicato ai giovani musicisti under 16. La manifestazione prevede l’assegnazione di borse di studio e stage ai partecipanti migliori. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a tutti i musicisti che desiderano partecipare alla competizione.

Si scaldano i motori per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, concorso riservato a musicisti under16 promosso dall’associazione ForlìMusica. L’iniziativa, nata dalla storica sinergia tra le associazioni “Amici dell’Arte” e “Bruno Maderna”, si conferma come uno degli appuntamenti più.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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