Forlì Musica cerca nuovi talenti | borse di studio e stage per i migliori musicisti under 16

L’associazione ForlìMusica ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, un concorso dedicato ai giovani musicisti under 16. La manifestazione prevede l’assegnazione di borse di studio e stage ai partecipanti migliori. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a tutti i musicisti che desiderano partecipare alla competizione.

Si scaldano i motori per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, concorso riservato a musicisti under16 promosso dall’associazione ForlìMusica. L’iniziativa, nata dalla storica sinergia tra le associazioni “Amici dell’Arte” e “Bruno Maderna”, si conferma come uno degli appuntamenti più.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate 155 borse di studio: il mare guida i giovani talentiIl 12 marzo 2026, presso gli spazi Staremilia-Penskecars di Casalecchio di Reno, si è svolta una cerimonia che ha unito 155 giovani talenti... Leggi anche: Manageritalia Campania, consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Musica alle 11.11: un viaggio sonoro tra ritmi di Samba e suggestioni barocche; Palazzo Morattini fra ‘artisti di ieri’ e musica lirica; La musica classica nell'era dell'AI: l'agenzia forlivese firma la nuova piattaforma della Fondazione Toscanini; Romagna in Fiore 2026: la kermesse ecosostenibile di musica e comunità nei territori della rinascita. – … Un incontro tra musica e parole, da vivere insieme. Domenica 12 aprile alle ore 11:11, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, ti aspetta “Quadrimusicali – …Sambarocco”: un viaggio tra sonorità e racconti, con - facebook.com facebook