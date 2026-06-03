Arezzo, 3 giugno 2026 – Dopo un ampio periodo dedicato alla formazione attoriale Laboratori Permanenti riprende le attività rivolte al pubblico della Valtiberina. Prosegue la collaborazione tra Laboratori Permanenti, Centro Studi Musicali della Valtiberina nell’ambito del ciclo Musica al Centro con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica e alle nuove generazioni di interpreti. Sabato 6 giugno alle ore 17.30, presso la Piccola Sala Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina di Sansepolcro (Palazzo Pretorio, Piazza Garibaldi 1), andrà in scena . Protagonisti dell'incontro saranno due giovani e promettenti musicisti: la violoncellista Anna Tanganelli, nata nel 2014, e il pianista Gregorio Colagrande, nato nel 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Talenti in erba", una conferenza-spettacolo ideata e curata da Michele Casini

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