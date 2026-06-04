Una donna vestita di giallo si siede tranquilla su una rete trasformata in un’amaca, mentre tiene in mano una lattina. Questa scena si svolge nel contesto di una campagna pubblicitaria al Roland Garros, dove il messaggio “Take your time” invita a rallentare. La rete, che diventa un’amaca, e il gesto della donna creano un’immagine di pausa e relax prima dell’inizio del gioco.

Schweppes partecipa al torneo parigino in corso a modo suo: con il concept “Take your time at Roland-Garros”, la campagna mette in scena una visione originale e sorprendente del tempo sospeso che precede la ripresa del gioco. Nello spot di 15 secondi girato sul celebre campo in terra rossa appare una donna vestita di giallo – colore iconico di Schweppes – che si concede un momento tutto per sé, rilassandosi sull’amaca creata dalla rete del campo mentre apre una lattina di Schweppes. Un gesto semplice, quasi cinematografico, che trasforma l’attesa in esperienza e racconta il piacere di vivere ogni istante con stile e leggerezza. L’idea... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Take your time" al Roland Garros, un invito a rallentare in stile Schweppes

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SCHWEPPES TAKE YOUR TIME AT ROLAND GARROS

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