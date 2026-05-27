Roland Garros time-out medico e lacrime per Paolini | l’azzurra eliminata al secondo turno

Notizia in breve

Durante il secondo turno di Roland Garros, Jasmine Paolini ha chiesto un time-out medico e si è commossa, prima di perdere in tre set (6-3, 4-6, 3-6). La partita si è interrotta temporaneamente per problemi di salute dell'azzurra, che poi ha continuato a giocare ma non è riuscita a superare l'avversaria. Alla fine, è stata eliminata dalla competizione.