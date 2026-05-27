Roland Garros time-out medico e lacrime per Paolini | l’azzurra eliminata al secondo turno
Durante il secondo turno di Roland Garros, Jasmine Paolini ha chiesto un time-out medico e si è commossa, prima di perdere in tre set (6-3, 4-6, 3-6). La partita si è interrotta temporaneamente per problemi di salute dell'azzurra, che poi ha continuato a giocare ma non è riuscita a superare l'avversaria. Alla fine, è stata eliminata dalla competizione.
(Adnkronos) – Momento delicato per Jasmine Paolini, eliminata in tre set (6-3 4-6 3-6) al secondo turno del Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio. Durante il match contro Solana Sierra, la tennista azzurra ha accusato un fastidioso problema alla caviglia sinistra durante il secondo set ed è stata costretta a richiedere l'intervento del fisioterapista. . L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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