LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | medical time-out per il romano

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match al Roland Garros 2026, il giocatore romano ha chiesto un time-out medico mentre il punteggio segnava 2-2 nel secondo set. Prima dell’interruzione, ha vinto il gioco al centro con una smorzata vincente e ha concluso con un dritto vincente, portandosi 40-0. In precedenza, aveva ottenuto un punto con un errore gratuito di Arnaldi in uno scambio prolungato da fondo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Gioco Berrettini: prima al centro e smorzata vincente. 40-0 Dritto vincente per il romano 30-0 Scambio prolungato da fondo che termina con un errore gratuito di Arnaldi. 15-0 Grande profondità con il dritto per Berrettini. Palla che non rimbalza benissimo e mette fuori gioco Arnaldi Rientra ora Berrettini che sembra dolorante. Sono passati oltre 6 minuti dall’ultimo punto. Berrettini deve ancora rientrare in campo. Negli ultimi minuti Berrettini aveva iniziato a lavorare maggiormente il servizio, spingendolo di meno. Vedremo se è una scelta tattica o una conseguenza del fastidio fisico sentito alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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