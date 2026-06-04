Massimo Taibi ha commentato le prestazioni di Leao, definendolo un giocatore forte con alti e bassi. Ha aggiunto che, secondo lui, il calciatore non può essere considerato un vero campione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a TMW Radio.

Con un futuro ancora tutto da scrivere tra dirigenza e panchina, al Milan c'è qualcuno che ha già deciso di lascare il club, cercando perciò una nuova sfida dopo 7 lunghe stagioni in rossonero: quel qualcuno è proprio Rafael Leao. Il portoghese, giorni fa, ha commentato pubblicamente l'idea di voler cambiare aria in vista della prossima stagione. A commentare il tutto ci ha pensato Massimo Taibi. "Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire che aspettative c'erano. I numeri non sono cattivi, ci si aspettava avesse il piglio del fuoriclasse. Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Taibi: “Leao? Giocatore forte, con alti e bassi, ma non un vero campione”

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