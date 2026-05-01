Milan Gullit punge Leao | È un grande giocatore ma ogni tanto sembra che con la testa sia da un’altra parte

Da pianetamilan.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruud Gullit ha commentato il rendimento di Rafael Leao, sottolineando che si tratta di un calciatore di grande talento. Tuttavia, l'ex centrocampista ha osservato che a volte sembra che il portoghese abbia la testa altrove durante le partite. Questa opinione si basa su alcune prestazioni recenti del giocatore, che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Gullit ha espresso queste considerazioni in un intervento pubblico, senza entrare in dettagli specifici.

Il 23 aprile 2026, Ruud Gullit è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del Milan. Tre giorni più tardi, il club e l'olandese hanno celebrato questo riconoscimento direttamente dal prato di San Siro, durante il pre-partita della sfida contro la Juventus. Tra le varie interviste rilasciate dal Meazza, Gullit ha parlato anche all'emittente portoghese 'Sport TV'. L'ex centrocampista si è espresso sulle prestazioni di Rafael Leao, sempre più al centro del dibattito tra i tifosi del Milan e, a quanto pare, anche in patria. Di seguito, le sue parole. “Leao è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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