Fenucci sicuro | E’ stata una stagione con alti e bassi ma abbiamo fatto un buon percorso in Europa Su Malagò…

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista trasmessa su una piattaforma sportiva, un dirigente ha commentato la stagione, definendola caratterizzata da momenti positivi e negativi, ma sottolineando che il cammino in ambito europeo è stato considerato soddisfacente. In un secondo intervento, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla stessa annata, senza però entrare nel merito di eventuali nomi o situazioni specifiche.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Fenucci sicuro: «E’ stata una stagione con alti e bassi, ma abbiamo fatto un buon percorso in Europa. Su Malagò.» Cagliari, Adopo ringrazia Pisacane: «Mi ha dato fiducia, è una brava persona e un bravo allenatore!» Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «L’obiettivo è quello di salvare la squadra, poi se a 4 giornate dalla fine c’è margine non è sicurezza ma responsabilità» Roma all’esame Fiorentina con un occhio all’infermeria: Gasperini ritrova un big, ma c’è già un’assenza certificata e un altro dubbio.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Fenucci sicuro: «E’ stata una stagione con alti e bassi, ma abbiamo fatto un buon percorso in Europa. Su Malagò…»

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