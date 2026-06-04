Il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato dal 6 giugno. Tuttavia, si valuta già un bonus da 100 euro per i consumatori. La fine degli sconti su benzina e diesel appare probabile nelle prossime settimane.

Il taglio delle accise verrà prorogato, almeno per ora. Ma intanto si pensa già al dopo, perché la fine degli sconti su benzina e diesel sembra probabile nelle prossime settimane. Intanto c’è da pensare alla scadenza del 6 giugno: proprio in quella data, assicura il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il governo interverrà con un “decreto ministeriale” per confermare (da vedere se con la stessa cifra o riducendo ulteriormente lo sconto) che applica il sistema delle accise mobili, ovvero permette di rinnovare lo sconto attraverso l’extra-gettito Iva incassato dallo Stato. “Non c’è bisogno di una norma di legge nel Consiglio dei ministri”, conferma Giorgetti ai cronisti a margine del question time. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Taglio delle accise, verso la proroga dal 6 giugno ma poi si pensa già a un bonus da 100 euro sui carburanti

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