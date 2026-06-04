Il governo valuta se proseguire o meno con il taglio delle accise sui carburanti, che finora ha comportato costi per circa due miliardi. La decisione finale potrebbe essere influenzata dall’ipotesi di introdurre un bonus da 100 euro destinato alle famiglie più deboli. La quinta fase del provvedimento, quindi, potrebbe essere diversa dalle precedenti, segnando una svolta nella politica di agevolazioni sui carburanti. La decisione è ancora in fase di definizione.

La quinta puntata del taglio accise potrebbe essere diversa. E quindi decisiva per il Governo, che potrebbe finalmente cominciare a uscire dalla striscia consecutiva di sconti, costata circa due miliardi, per spostarsi su interventi più mirati. Si tratterebbe quindi di ascoltare i consigli arrivati all’Italia sia dal Fondo monetario internazionale che dall’Unione europea durante i tre mesi di guerra. Una risposta arriverà oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri, che sarà preceduto da incontri interni all’esecutivo per capire quale soluzione adottare. Anche perché l’ennesima scadenza è alle porte: dal 7 giugno termineranno i tagli di 6,1 centesimi al litro delle imposte sulle benzina e di 12,2 centesimi di quelle sul gasolio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Ilsole24ore.com - Carburanti: taglio accise in bilico, spunta l’ipotesi di un bonus da 100 euro alle famiglie più deboli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carburanti, taglio alle accise: il governo le riduce per 20 giorni. Bonus per imprese e più controlliIl governo ha deciso di ridurre le accise sui carburanti per venti giorni, con l’obiettivo di abbassare i prezzi alla pompa.

Carburanti, senza taglio alle accise 6 euro in più per un pieno di gasolioUn pieno di gasolio costa circa 6 euro in più rispetto a prima, perché le accise sui carburanti non sono state abbassate.

Temi più discussi: Decreto carburanti: prorogato il taglio delle accise, sospeso il fermo dell'autotrasporto; Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Caro carburanti, il 6 giugno scadono gli sconti sulle accise: tutte le ipotesi in campo; Accise carburanti prorogate fino al 6 giugno: sconto dimezzato sul diesel, cosa cambia | Quattroruote.it.

Carburanti, il Governo valuta stop al taglio delle accise generalizzato: si va verso bonus mirati per benzina e diesel sicurauto.it/news/attualita… #TaglioAccise #Carburanti #BonusBenzina #Governo #Economia x.com

Addio al taglio delle accise, dal 6 giugno potrebbero entrare in vigore aiuti diversi e dedicatiAddio al taglio delle accise, dopo il 6 giugno è probabile che non vi sarà la conferma. É allarme prezzi. Tra le possibili alternative il bonus di 100 euro per le famiglie bisognose. msn.com

Caro carburanti, Giorgetti: Proroga taglio accise fino alla prima settimana di giugnoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caro carburanti, Giorgetti: Proroga taglio accise fino alla prima settimana di giugno ... tg24.sky.it