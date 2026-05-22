Accise carburanti oggi scade il taglio sui prezzi di benzina e gasolio | si va verso la proroga gli scenari

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 22 maggio, si conclude il periodo di riduzione delle accise sui carburanti, una misura adottata per contenere i costi alla pompa. Il governo ha annunciato che la proroga sarà confermata, evitando così aumenti immediati dei prezzi di benzina e gasolio. La decisione giunge in un momento in cui il settore energetico continua a monitorare gli sviluppi sui costi delle materie prime e le possibili conseguenze per i consumatori.

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Oggi, venerdì 22 maggio, scade il taglio delle accise. Il governo ha assicurato che sarà prorogato. Senza un rinnovo i prezzi di diesel e benzina rischiano rincari. Non è chiaro però se lo sconto resterà invariato o sarà rimodulato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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