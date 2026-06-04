Taglio delle accise si va avanti Giorgetti | Faremo un decreto ministeriale

Il governo continuerà a ridurre le accise sui carburanti, nonostante la scadenza dell’ultimo intervento fissata al 6 giugno. L’annuncio arriva da un rappresentante del ministero, che ha confermato l’intenzione di approvare un nuovo decreto ministeriale per proseguire con i tagli. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sull’entità delle ulteriori riduzioni. La misura mira a contenere i costi dei carburanti per i consumatori.

Il taglio delle accise non si ferma. Almeno per un po’ di giorni dopo la scadenza dell’ultimo taglio fissato al 6 giugno. A confermarlo, a sorpresa, è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti intercettato nel Transatlantico della Camera dai cronisti: «Interverremo ma non servirà un decreto legge, basterà un decreto ministeriale». I soldi da utilizzare, infatti, non vengono da capitoli di bilancio già fissati né, tantomeno dallo spazio di flessibilità concesso dall’Unione europea. Per proseguire il taglio, Giorgetti userà l’ extra gettito che si è generato con gli aumenti alla pompa per diesel e benzina, a cui fa riferimento parlando di «noto meccanismo». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carburanti, Giorgetti sul taglio delle accise: “Interverremo con decreto ministeriale”Il governo ha annunciato che interverrà con un decreto ministeriale per prorogare gli sconti sulle accise sui carburanti, scaduti il 6 del mese.

Giorgetti: "Va prolungato il taglio delle accise"Il ministro ha annunciato l’intenzione di prolungare fino alla prima settimana di giugno le misure relative al taglio delle accise sui carburanti.

Temi più discussi: Decreto carburanti: prorogato il taglio delle accise, sospeso il fermo dell'autotrasporto; Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Il governo dopo il taglio delle accise pensa ad aiuti ai più deboli. Un voucher di 100 euro per chi ha la social card; Taglio accise carburanti 2026: prorogato fino al 6 giugno 2026.

Sabato scade l'ultima proroga per il taglio delle accise, una misura che con ogni probabilità non sarà rinnovata anche alla luce della nuova flessibilità ottenuta dall'UE per le spese legate alla crisi energetica. Si lavora ad un bonus carburante per i… x.com

Taglio accise verso lo stop, ipotesi bonus carburante da 100 euro: chi ne avrebbe dirittoIl Governo medita di non rinnovare il taglio delle accise e di erogare un bonus da 100 euro alle famiglie beneficiarie di Carta Dedicata a Te ... quifinanza.it

Carburanti, taglio accise in bilico: ipotesi bonus 100 euro per famiglie deboliCosto dell'operazione 120 milioni di euro contro i 2 miliardi complessivi spesi dal governo dal 18 marzo a oggi per tagliare le accise ... adnkronos.com