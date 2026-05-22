Giorgetti | Va prolungato il taglio delle accise

Il ministro ha annunciato l’intenzione di prolungare fino alla prima settimana di giugno le misure relative al taglio delle accise sui carburanti. La decisione arriva in risposta alle recenti valutazioni sulle politiche di sostegno ai consumatori e alle aziende nel settore dei trasporti. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi e le modalità precise dell’estensione, che sarà formalizzata attraverso un provvedimento ufficiale nelle prossime settimane. La misura riguarda principalmente il settore dei carburanti e dei trasporti su strada.

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