Giorgetti | Va prolungato il taglio delle accise

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha annunciato l’intenzione di prolungare fino alla prima settimana di giugno le misure relative al taglio delle accise sui carburanti. La decisione arriva in risposta alle recenti valutazioni sulle politiche di sostegno ai consumatori e alle aziende nel settore dei trasporti. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi e le modalità precise dell’estensione, che sarà formalizzata attraverso un provvedimento ufficiale nelle prossime settimane. La misura riguarda principalmente il settore dei carburanti e dei trasporti su strada.

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"Cerchiamo di prolungare fino alla prima settimana di giugno gli interventi sul taglio delle accise". A parlare è il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Una misura, quella anticipata dal ministro, che poi "si potrebbe prorogare: è un provvedimento tampone, poi vediamo se si sblocca la situazione della negoziazione con la Ue". Proprio l’aumento dei costi dell’energia, alimentato dalle crescenti tensioni geopolitiche e dal commercio internazionale minacciato dai dazi americani, è uno dei nodi principali da sciogliere per far ripartire la crescita economica italiana, e globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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