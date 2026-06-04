Taglio delle accise si va avanti anche dopo il 6 giugno Giorgetti | Faremo un decreto ministeriale Sono orgoglioso? Sì

Notizia in breve

Il governo ha deciso di proseguire con il taglio delle accise anche oltre il 6 giugno, data dell’ultimo intervento previsto. Un decreto ministeriale sarà adottato per confermare questa misura. Il ministro competente ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione, senza specificare la durata del prolungamento. La misura riguarda i costi relativi ai carburanti e continuerà a essere attiva per alcuni giorni dopo la scadenza stabilita.