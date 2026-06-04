Taglio delle accise si va avanti anche dopo il 6 giugno Giorgetti | Faremo un decreto ministeriale Sono orgoglioso? Sì
Il governo ha deciso di proseguire con il taglio delle accise anche oltre il 6 giugno, data dell’ultimo intervento previsto. Un decreto ministeriale sarà adottato per confermare questa misura. Il ministro competente ha dichiarato di essere soddisfatto della decisione, senza specificare la durata del prolungamento. La misura riguarda i costi relativi ai carburanti e continuerà a essere attiva per alcuni giorni dopo la scadenza stabilita.
Il taglio delle accise non si ferma. Almeno per un po’ di giorni dopo la scadenza dell’ultimo taglio fissato al 6 giugno. A confermarlo, a sorpresa, è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti intercettato nel Transatlantico della Camera dai cronisti: «Interverremo ma non servirà un decreto legge, basterà un decreto ministeriale». I soldi da utilizzare, infatti, non vengono da capitoli di bilancio già fissati né, tantomeno dallo spazio di flessibilità concesso dall’Unione europea. Per proseguire il taglio, Giorgetti userà l’ extra gettito che si è generato con gli aumenti alla pompa per diesel e benzina, a cui fa riferimento parlando di «noto meccanismo delle accise mobili». 🔗 Leggi su Open.online
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