Il governo valuta di interrompere il taglio delle accise sui carburanti, che sta per scadere. Si ipotizza anche un bonus carburante di 100 euro destinato a determinate categorie. La misura potrebbe essere destinata a chi utilizza i mezzi per motivi di lavoro o esigenze specifiche. Al momento, non sono state ancora annunciate decisioni ufficiali, ma si continua a discutere sulle modalità di intervento e sui soggetti che potrebbero beneficiarne.

Il taglio delle accise sui carburanti si avvicina alla scadenza e il Governo si prepara a una decisione che potrebbe segnare un cambio di strategia nella gestione degli aiuti. Sul tavolo non c’è soltanto l’ipotesi di una proroga dello sconto alla pompa, ma anche quella di una misura alternativa più mirata e meno diffusa: un bonus da circa 100 euro per le famiglie più povere. L’attuale riduzione delle accise ammonta a circa 6,1 centesimi al litro sulla benzina e a 12,2 centesimi sul gasolio, e scade il 7 giugno. È stata una misura introdotta in via emergenziale per contenere l’impatto dei prezzi energetici, ma ha avuto un costo oltremodo significativo per le finanze pubbliche, stimato intorno ai 10 milioni di euro al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio accise verso lo stop, ipotesi bonus carburante da 100 euro: chi ne avrebbe diritto

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