Carburanti taglio accise in bilico | ipotesi bonus 100 euro per famiglie deboli

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo valuta se prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadeno il 6 giugno, o introdurre un voucher da 100 euro destinato alle famiglie con redditi bassi. La decisione riguarda principalmente misure di sostegno economico, con l’obiettivo di aiutare le categorie più vulnerabili. Al momento, non è stato ancora definito se il bonus sostituirà o si affiancherà al taglio delle accise.

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(Adnkronos) – Taglio delle accise in bilico. Lo sconto sui carburanti in scadenza il 6 giugno potrebbe non essere rinnovato in favore di un voucher da 100 euro per le famiglie più bisognose. A quanto si apprende, è questa l'ipotesi prevalente in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 17. Il. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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