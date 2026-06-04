Tagliatelle al cinghiale fagiano e specialità di cervo | tutti i menu della Festa Selvaggia

Weekend ricco di appuntamenti nell'alto bidentino. Sabato 6 giugno, dalle 20.30 al Parco della Resistenza, "Il paese degli amori", festival musicale. Alle 20.30 intervento musicale del Corpo Bandistico "C. Roveroni" di Santa Sofia e alle 21 concerto dei gruppi della scuola di musica "C. Roveroni". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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La VERA Pappardella al Cinghiale!la Ricetta TOSCANA che Spacca il Mondo

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