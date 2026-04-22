Ammaniti e Cavarero trionfano a Porto Cervo | festa della cultura

A Porto Cervo si è concluso il Premio Costa Smeralda 2026, evento che si è svolto nel Conference Center della località. La giornata ha visto la partecipazione di autori e intellettuali di rilievo, con premi assegnati a figure riconosciute nel panorama culturale. La manifestazione ha attirato pubblico e media, segnando un momento di grande attenzione per il settore letterario e culturale nella zona della Gallura.

Il cuore della Gallura ha vissuto una giornata di altissimo profilo intellettuale con la conclusione del Premio Costa Smeralda 2026, svoltasi presso il Conference Center di Porto Cervo. L’evento, che vede il Consorzio Costa Smeralda come promotore principale sotto la guida del presidente Renzo Persico e il sostegno del Comune di Arzachena, ha trasformato la località in un centro nevralgico per la cultura contemporanea, coinvolgendo figure istituzionali come il sindaco Roberto Ragnedda e il vicepresidente del Consorzio Mario Ferraro, oltre alla direzione artistica curata da Stefano Salis. Un palcoscenico di eccellenza tra letteratura e filosofia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ammaniti e Cavarero trionfano a Porto Cervo: festa della cultura Notizie correlate Premio Costa Smeralda 2026: l'edizione di Niccolò Ammaniti e Adriana Cavarero nel segno di una cultura che abbraccia e non divideAd arricchire la cerimonia, svoltasi il 18 aprile presso il Conference Center di Porto Cervo, condotta da Roberta Floris e promossa come sempre dal... Emilio Isgrò: l’arte della cancellatura vince a Porto CervoSabato 18 aprile, presso il Conference Center di Porto Cervo, Emilio Isgrò riceverà il Premio Cultura del Mediterraneo 2026 nell’ambito della... Aggiornamenti e dibattiti Ammaniti e Cavarero vincono il Premio Costa Smeralda 2026U lisse chiude le orecchie dei compagni con morbida cera e si fa legare all’albero della nave per godere del canto delle Sirene senza morirne. Le Sirene però non cantano per lui, né vogliono sedurlo: ... iodonna.it Premio Costa Smeralda, vincono Ammaniti e Adriana CavareroPorto Cervo celebra Niccolò Ammaniti e Adriana Cavarero: sono loro i vincitori assoluti, rispettivamente per la Narrativa e la Saggistica, del Premio Costa Smeralda 2026. unionesarda.it