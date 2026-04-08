Festa delle specialità al tartufo

Nel mese di aprile, il paese di Sieci organizza una serie di eventi gastronomici dedicati alle specialità al tartufo. Le iniziative si svolgono presso la sede di Piazza Chiari 5, attirando appassionati e visitatori interessati alle diverse preparazioni a base di questo fungo. La manifestazione si ripete ogni anno e prevede degustazioni, dimostrazioni e stand con prodotti locali.

Nel mese di aprile, la località di Sieci ospita una serie di appuntamenti gastronomici dedicati alle specialità al tartufo, organizzati presso la sede di Piazza Chiari 5. L'iniziativa, promossa dalla Croce Azzurra di Pontassieve, ha una finalità benefica volta alla raccolta fondi per l'acquisto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i... Weekend elettrizzante tra show circensi, Frida Bollani Magoni, Carnevale, tartufo e festa delle donneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Trufas, vinhos e uma das cidades mais elegantes da Itália | Andiamo Piemonte! Temi più discussi: Festival itinerante La cittadella del gusto. Cibo di strada e specialità dal mondo; Campionati Invernali per Società, la grande festa della stagione fredda; Mostra dell'Asparago di Badoere a Zero Branco: programma, eventi e specialità della 29ª edizione; Sagra della sportella a Rio nell'Elba, Rio. Cannara celebra la tradizione: torna la Festa della vernacciaDa giovedì a domenica mostre, musica, escursioni e buona cucina ... msn.com Festa della Cultura Alpina: le comunità alpine raccontano il loro saper fareDal 1° al 3 maggio Tirano (So) ospita la prima Festa della Cultura Alpina con incontri, degustazioni e spettacoli. L’evento mette in luce cibo, artigianato, musica, linguaggi e buone pratiche delle co ... italiaatavola.net Allo stadio Fioroni una grande festa di sport, amicizia e inclusione. Le partite in programma sabato 11 aprile - facebook.com facebook Festa della Polizia: Italy’s state police force celebrates 174 years with a parade in Rome. x.com