taekwondo il mondo a roma

Roma torna capitale mondiale del taekwondo e diventa una crocevia della corsa olimpica verso Los Angeles 2028 con i primi punti di qualificazione che verranno assegnati proprio al Foro Italico. Al via oggi la tappa del Grand Prix: quattro giorni di sfide con 367 atleti in rappresentanza di 57 paesi. In gara 128 uomini e altrettante donne, ai quali si aggiungeranno 61 uomini e 50 donne nel World Para Taekwondo Grand Prix, integrato per la prima volta nel programma della manifestazione. L'Italia al via con 15 atleti, di cui 4 nel Para Taekwondo. «Ma i nostri azzurri non avranno vita facile, saranno presenti tutti gli ultimi atleti olimpici, ci giocheremo le nostre carte», ha detto Angelo Cito, n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lo sport è sempre più un asset di investimento. Non soltanto il calcio, anche altre competizioni attraggono capitali internazionali e diventano asset di investimento. Tra queste c’è Piazza di Siena, uno dei concorsi ippici più prestigiosi al mondo, in corso a Rom x.com

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