Taekwondo Italia numero 1 al mondo nella classifica MNA della World Taekwondo

La Federazione Italiana Taekwondo si posiziona al primo posto nella classifica mondiale MNA della World Taekwondo, superando 215 federazioni affiliate. La classifica si basa su risultati sportivi, sulla governance e sullo sviluppo del movimento nel paese. Questa posizione riflette le prestazioni degli atleti italiani e gli sforzi compiuti dalla federazione per promuovere lo sport a livello internazionale. La leadership italiana si conferma così tra le più solide nel settore del taekwondo globale.

La Federazione Italiana Taekwondo guida la graduatoria tra 215 federazioni affiliate: premiati risultati sportivi, governance e sviluppo del movimento. La Federazione Italiana Taekwondo conquista un risultato storico raggiungendo il primo posto nella classifica mondiale delle Member National Associations (MNA) stilata dalla World Taekwondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it «Sono felice per tutto il movimento del Taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico.🔗 Leggi su Sportface.it

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