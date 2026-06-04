Il presidente di Nomisma Energia afferma che il problema principale non sono le bollette, ma l’eccessivo utilizzo di combustibili fossili. La Commissione europea ha approvato una maggiore flessibilità fiscale per gestire la crisi energetica. La decisione mira a facilitare interventi nazionali per sostenere il settore energetico senza imporre vincoli stringenti. La misura rappresenta un intervento temporaneo volto a rispondere alle esigenze di approvvigionamento e stabilità dei mercati energetici.

Roma, 4 giugno 2026 – Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, è arrivato l’agognato ‘sì’ della Ue a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. In quali misure si tradurrà? “Stando a quanto annunciato dal commissario Valdis Dombrovskis, il nostro Paese avrà la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all’anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico. In pratica, sarà una sorta di replica del piano RePowerEu, lanciato all’indomani dell’invasione russa in Ucraina: le misure da adottare, quindi, verteranno principalmente sugli investimenti nelle rinnovabili”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Tabarelli (Nomisma): “Il nostro problema non sono le bollette. Usiamo ancora troppi combustibili fossili”

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