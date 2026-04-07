Caro energia | il problema non è l’ETS ma la dipendenza dai combustibili fossili

Recentemente si è discusso di un rapporto che analizza le cause delle difficoltà nel settore energetico, evidenziando che il problema principale non riguarda il sistema di scambio di quote di emissioni, ma piuttosto la forte dipendenza dai combustibili fossili. L’analisi, pubblicata a metà marzo, mette in luce come questa dipendenza continui a rappresentare un ostacolo significativo per la transizione verso fonti di energia più sostenibili.

TESTO di Ivan Manzo del Comitato del sito di ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 19 marzo 2026. Il conflitto in Medio Oriente riporta al centro dell’attenzione la fragilità energetica europea, e italiana in particolare. Il governo punta a rivedere il sistema ETS, ma è la dominanza del gas nel sistema energetico italiano a guidare i rincari. 190326 “ Gli americani sono molto fortunati perché dovunque vanno per esportare la libertà trovano il petrolio ”. Con una nota di sarcasmo il giornalista Michele Serra ha riassunto decenni di dipendenza dai combustibili fossili. Una dipendenza che nel tempo ha generato conflitti, compresso diritti e spazi democratici, aggravato e originato crisi ambientali e prodotto costi sociali scaricati sulle spalle della collettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Prezzi instabili, inflazione e inquinamento: le conseguenze della dipendenza da combustibili fossiliLa crisi che si sta diffondendo a causa del conflitto in Medio Oriente non riguarda solo l’aumento delle bollette, ma la volatilità dei prezzi di gas...

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