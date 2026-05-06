Domenica mattina si svolge al CAV uno Swap Party dedicato alla moda sostenibile in occasione della Festa della Mamma. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di scambiare vari capi d'abbigliamento tra loro. La selezione degli indumenti avviene seguendo specifici criteri di qualità, per assicurare che gli abiti scambiati siano in buone condizioni e pronti per essere riutilizzati.

? Cosa scoprirai Quali capi d'abbigliamento potrai scambiare domenica mattina al CAV?. Come funziona la selezione degli indumenti per garantire la qualità?. Cosa puoi portare per partecipare senza dover scambiare nulla?. Perché questo evento aiuta concretamente le donne in gravidanza?.? In Breve Evento domenica 10 maggio dalle ore 10 alle 13 in via Nicola Festa 64.. Scambio ammesso per capi primaveraestate, borse, cappelli e foulard per donne.. Esclusi dallo scambio scarpe, intimo, costumi da bagno, calze, pigiami e gioielli.. Disponibili anche vestiti per bambini e bambine presso il CAV Roma Talenti.. Domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 13, il Centro di Aiuto alla Vita in via Nicola Festa 64 ospiterà uno Swap Party per celebrare la Festa della Mamma attraverso la moda sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa della Mamma: lo Swap Party per la moda sostenibile al CAV

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