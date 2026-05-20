Moda circolare al rettorato | ecco come i vestiti tornano a vivere grazie allo Swap party contro il fast fashion

In un'area che di solito ospita studenti e docenti impegnati tra lezioni e incontri, si svolge un evento dedicato alla moda sostenibile. Durante il “Swap party”, le persone portano vestiti usati e li scambiano con altri capi, dando loro una nuova vita e riducendo il consumo di abbigliamento fast fashion. L’iniziativa si svolge tra i corridoi del Rettorato e il cortile universitario, coinvolgendo chi decide di partecipare in questa giornata dedicata al riutilizzo.

Tra i corridoi del Rettorato e il cortile universitario, dove di solito si incrociano lezioni, appuntamenti e discussioni accademiche, per una mattinata gli abiti cambieranno proprietario e storia. Non acquisti, ma scambi. Non consumo, ma riuso. È lo spirito dello “Swap party – Give your clothes. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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