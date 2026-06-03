Elena | la tragedia di Euripide interpretata dagli studenti del liceo Campanella-Preti -Frangipane
Il Circolo del Tennis "Rocco Polimeni' ospiterà giovedì 4 giugno alle ore 20.30 lo spettacolo che vedrà gli allievi del laboratorio teatrale del Liceo "T. Campanella - M.Preti -A. Frangipane", coordinato dai docenti Maria Gabriella Marino - latino e greco liceo classico -, Paola Spina - filosofia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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