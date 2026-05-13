Inaugurata al liceo M Preti-A Frangipane la mostra in onore del genio creativo di Gianni Versace

Ieri si è svolta l'inaugurazione di una mostra presso il liceo artistico M. Preti-A. Frangipane, dedicata al lavoro e alla creatività di Gianni Versace. La mostra è stata realizzata dagli studenti del liceo, che hanno reinterpretato il talento del famoso stilista. L'evento ha coinvolto studenti, insegnanti e visitatori interessati a scoprire le opere esposte e l'approccio degli studenti al mondo della moda e del design.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stata inaugurata ieri presso la sede del liceo artistico M. Preti-A. Frangipane la mostra didattica dedicata al genio creativo di Gianni Versace reinterpretato dagli studenti del liceo artistico.La mostra, curata dalla prof.ssa Maria Pia Turiano e visitabile fino al mese di agosto, ha visto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giornata Pretiana, omaggio al liceo artistico Preti-Frangipane Inaugurata l’installazione Mediterranee: architettura e design per Gianni Versace al MArRCLa mostra resterà aperta fino al 3 maggio 2026 e si inserisce nell’ambito del programma espositivo della mostra Gianni Versace Terra Mater. Inaugurata al liceo M. Preti-A. Frangipane la mostra in onore del genio creativo di Gianni VersaceL'esposizione curata dalla prof.ssa Maria Pia Turiano e visitabile fino al mese di agosto, ha visto impegnati tutti gli indirizzi di studio ... reggiotoday.it Reggio Calabria, il Liceo Preti- Frangipane rende omaggio a Gianni Versace con una mostraIl Liceo Artistico M. Preti- A. Frangipane di Reggio Calabria rende omaggio a Gianni Versace proponendo una mostra di elaborati artistici realizzati dagli studenti frequentanti tutti gli indirizzi d ... strettoweb.com