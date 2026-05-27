Una storia lunga 80 anni l’Emilia-Romagna guidò la svolta repubblicana

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una targa commemorativa, una campagna di comunicazione, una lectio magistralis e una mostra sono stati organizzati per celebrare i 80 anni dal suffragio universale. L’evento ricorda anche sette donne che hanno contribuito all’emancipazione femminile nel territorio. L’iniziativa si svolge in una città dell’Emilia-Romagna, regione che ha guidato la svolta repubblicana nel Paese. Le celebrazioni evidenziano il ruolo storico della regione nel processo di ampliamento dei diritti civili.

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Bologna, 27 maggio 2026 –  Una targa celebrativa, una campagna di comunicazione, una lectio magistralis e una mostra che celebra il suffragio universale e sette donne che hanno contribuito all’emancipazione femminile del territorio. È quest a “la scelta più bella: Emilia-Romagna, la regione più repubblicana d’Italia ”. Così in viale Aldo Moro sono state presentate le iniziative del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica italiana. All’esterno della sala Fanti, poi, saranno le cronache di quei giorni a tracciare un filo netto tra il 1946 e il 2026. Una mostra a cura della Regione: immagini che fotografano quel voto, uno dei momenti cardine della storia italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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