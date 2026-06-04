Svolta nelle indagini sulla morte del fondatore di Mango Isak Andic | spunta l’ipotesi di un terzo complice nel mirino una terapeuta familiare
Le indagini sulla morte del fondatore di Mango, deceduto nel dicembre 2025 in Catalogna, si sono approfondite con l’ipotesi di un terzo coinvolto. Si ipotizza ora la presenza di una terapeuta familiare tra le persone sospettate. La morte è avvenuta a seguito di una caduta durante un'escursione sul massiccio di Montserrat. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e il ruolo di questa figura nelle circostanze dell’incidente.
C’è un colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Isak Andic, fondatore del gruppo di fast fashion Mango, deceduto il 14 dicembre 2025 all’età di 71 anni dopo aver perso la vita precipitando durante un’escursione sul massiccio di Montserrat, in Catalogna. L’ipotesi di una terza persona. L’indagine, fino ad oggi focalizzata quasi esclusivamente sul primogenito Jonathan Andic — formalmente indagato per presunto omicidio, arrestato e successivamente rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da un milione di euro —, si sta allargando verso nuovi scenari. La giudice istruttrice di Martorell, titolare del fascicolo, ha stabilito la necessità di espandere le indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Spagna, arrestato il figlio del fondatore di Mango per l'omicidio del padre
Notizie e thread social correlati
Morte del fondatore di Mango Isak Andic, dopo due anni la svolta: il figlio arrestato con l’accusa di omicidioDopo due anni dalla morte del fondatore di Mango, avvenuta nel dicembre 2024 durante un'escursione, si è verificata una svolta nel caso.
Morte di Isak Andic, fondatore di “Mango” caduto in un burrone: sospettato il figlioUna vicenda che ha attirato l’attenzione si è sviluppata intorno alla morte del fondatore di un noto marchio di moda avvenuta il 14 dicembre 2024...
Temi più discussi: Morte del fondatore di Mango, svolta nelle indagini: si cercano possibili complici; Il caso Mango. Jonathan Andic si dimette da vicepresidente, ma respinge l'accusa di parricidio; Finance confidential: i retroscena della finanza; Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal Papa.
Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato oggi il figlio facebook
Svolta nelle indagini sulla morte del fondatore di Mango Isak Andic: spunta l’ipotesi di un terzo complice, nel mirino una terapeuta familiareL’indagine, fino ad oggi focalizzata quasi esclusivamente sul primogenito Jonathan Andic — formalmente indagato per presunto omicidio, arrestato e successivamente rilasciato dietro il pagamento di una ... ilfattoquotidiano.it
Morte del fondatore di Mango, svolta nelle indagini: si cercano possibili compliciSi allargano le indagini sulla morte del fondatore di Mango, Isak Andic. La giudice cerca possibili complici del figlio Jonathan, unico indagato per omicidio. Tra i sospetti spunta una terapeuta che p ... msn.com