Svolta nelle indagini sulla morte del fondatore di Mango Isak Andic | spunta l’ipotesi di un terzo complice nel mirino una terapeuta familiare

Notizia in breve

Le indagini sulla morte del fondatore di Mango, deceduto nel dicembre 2025 in Catalogna, si sono approfondite con l’ipotesi di un terzo coinvolto. Si ipotizza ora la presenza di una terapeuta familiare tra le persone sospettate. La morte è avvenuta a seguito di una caduta durante un'escursione sul massiccio di Montserrat. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e il ruolo di questa figura nelle circostanze dell’incidente.