Morte di Isak Andic fondatore di Mango caduto in un burrone | sospettato il figlio
Una vicenda che ha attirato l’attenzione si è sviluppata intorno alla morte del fondatore di un noto marchio di moda avvenuta il 14 dicembre 2024 durante un’escursione in Catalogna. Le indagini, che sono durate diversi mesi, hanno portato a un’accusa inaspettata nei confronti del figlio della vittima. La morte è avvenuta in un’area montuosa nota come monte Montserrat, dove sono stati eseguiti rilievi e verifiche investigative. La situazione resta sotto esame da parte delle autorità competenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’accusa shock dopo mesi di indagini. Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del marchio di moda Mango, deceduto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione sul monte Montserrat, in Catalogna. La polizia catalana ha infatti arrestato oggi il figlio maggiore, Jonathan Andic, con l’accusa di omicidio. L’uomo aveva sempre sostenuto la tesi dell’incidente, parlando di una caduta accidentale del padre. La ricostruzione della tragedia a Montserrat. Isak Andic, 71 anni, è morto mentre si trovava in escursione a Montserrat insieme al figlio maggiore, unico accompagnatore in quella giornata. Secondo le ricostruzioni, l’imprenditore sarebbe precipitato da un’altezza superiore ai 100 metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre
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