Morte di Isak Andic fondatore di Mango caduto in un burrone | sospettato il figlio

Una vicenda che ha attirato l’attenzione si è sviluppata intorno alla morte del fondatore di un noto marchio di moda avvenuta il 14 dicembre 2024 durante un’escursione in Catalogna. Le indagini, che sono durate diversi mesi, hanno portato a un’accusa inaspettata nei confronti del figlio della vittima. La morte è avvenuta in un’area montuosa nota come monte Montserrat, dove sono stati eseguiti rilievi e verifiche investigative. La situazione resta sotto esame da parte delle autorità competenti.

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