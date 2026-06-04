Svolta nell’aggressione all' anziano a Canosa | c’è un fermato per tentato omicidio era scappato fuori provincia

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni è stato aggredito a Canosa di Puglia e ora un sospettato è stato fermato per tentato omicidio. La polizia ha individuato e arrestato l’uomo, che era fuggito fuori provincia. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Andria. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’aggressione e il movente.