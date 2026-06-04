Svolta nell’aggressione all' anziano a Canosa | c’è un fermato per tentato omicidio era scappato fuori provincia
Un uomo di 77 anni è stato aggredito a Canosa di Puglia e ora un sospettato è stato fermato per tentato omicidio. La polizia ha individuato e arrestato l’uomo, che era fuggito fuori provincia. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Andria. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’aggressione e il movente.
C'è una svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Canosa di Puglia ai danni di un uomo di 77 anni, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Bonomo" di Andria.La Procura della Repubblica di Trani ha disposto il fermo di indiziato di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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