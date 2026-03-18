Aggressione violenta fuori discoteca | otto misure cautelari per tentato omicidio

Otto persone sono state colpite da misure cautelari in seguito a un’aggressione violenta avvenuta fuori da una discoteca nel Sannio a ottobre 2025. Le indagini hanno ricostruito l’episodio e individuato altri responsabili oltre ai primi arresti effettuati. Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito le misure, che riguardano vari soggetti coinvolti nell’aggressione.

Successivamente all’arresto, la P.G. operante proseguiva con un’intensa attività di indagine, coordinata dall’ufficio di Procura, sviluppatasi attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale; l’assunzione di sit di ulteriori giovani, che venivano a mano a mano individuati; l’esame dei messaggi scambiati su una chat whatsapp condivisa dal gruppo di ragazzi del beneventano; l’esame della copia forense sui contenuti delle conversazioni rinvenute sui dispositivi cellulari sequestrati ai primi soggetti individuati (effettuata tramite CT informatica); acquisizione di documentazione relativa ai transiti... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio Articoli correlati Benevento: otto giovani arrestati per la violenta aggressione fuori dalla discoteca XUÈ di MontesarchioAzienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi, un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle... Tentato omicidio in via Foscolo: in otto contro uno, spunta il video dell'aggressioneIl documento è stato mostrato in esclusiva dall'emittente televisiva locale Telequattro. Una raccolta di contenuti su Aggressione violenta Temi più discussi: Violenza l'8marzo: presa per i capelli e portata fuori alla discoteca per picchiarla; La trascina per i capelli fuori dalla discoteca e la picchia, finisce in manette; Afferra la donna per i capelli, la trascina fuori dalla discoteca e la picchia. Gli anni di violenze: Avevo paura per mio figlio; Giugliano, afferra per i capelli la fidanzata, la trascina fuori la discoteca e la prende a calci e pugni: 42enne arrestato. Aggressione a Montesarchio, arrestati altri otto giovaniI carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di otto giovani di Benevento, ritenuti coinvolti nel ... rainews.it PESTAGGIO AL GIOVANE GAETANO A MONTESARCHIO, ALTRI OTTO ARRESTI DEI CARABINIERI. LA RICOSTRUZIONE DELLA VIOLENTA AGGRESSIONEQuesta mattina, i militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha proceduto a ... tvsette.net Violenta aggressione ai danni di un barista di un locale vicino alla stazione di Monza lunedì sera: ad attaccarlo, dopo aver minacciato la compagna, un 30enne di nazionalità marocchina incensurato. - facebook.com facebook Violenta aggressione in pieno centro a #Ferrara. Un uomo è stato circondato fuori da un locale da un gruppo di ragazzini armati di bottiglie di vetro e malmenato. x.com