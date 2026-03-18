Aggressione violenta fuori discoteca | otto misure cautelari per tentato omicidio

Da fremondoweb.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone sono state colpite da misure cautelari in seguito a un’aggressione violenta avvenuta fuori da una discoteca nel Sannio a ottobre 2025. Le indagini hanno ricostruito l’episodio e individuato altri responsabili oltre ai primi arresti effettuati. Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito le misure, che riguardano vari soggetti coinvolti nell’aggressione.

Successivamente all’arresto, la P.G. operante proseguiva con un’intensa attività di indagine, coordinata dall’ufficio di Procura, sviluppatasi attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale; l’assunzione di sit di ulteriori giovani, che venivano a mano a mano individuati; l’esame dei messaggi scambiati su una chat whatsapp condivisa dal gruppo di ragazzi del beneventano; l’esame della copia forense sui contenuti delle conversazioni rinvenute sui dispositivi cellulari sequestrati ai primi soggetti individuati (effettuata tramite CT informatica); acquisizione di documentazione relativa ai transiti... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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