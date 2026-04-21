Omicidio Iannitti svolta nella notte Fermato 19enne | confessa l’omicidio e l’occultamento del corpo

Nella notte è stato fermato un ragazzo di 19 anni, che ha confessato di aver ucciso e nascosto il corpo di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese di Sessa Aurunca scomparso da oltre un mese. Le indagini, fino a ora in corso, hanno portato all’arresto e alla confessione del giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità. La scoperta ha portato alla svolta nel caso.

Svolta nelle indagini sulla morte di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese di Sessa Aurunca ritrovato senza vita dopo oltre un mese dalla scomparsa. Nella notte, i carabinieri del Comando provinciale di Caserta, su coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sessa Aurunca, fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti: il corpo nascosto in un cavedioSvolta nelle indagini sulla scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso: nella... Torino, matricidio per la pensione: figlio confessa l’omicidio e l’occultamento del corpo nel bosco.Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Piobesi, in provincia di Torino, con l'accusa di aver ucciso la madre, Enrica Bardotti, 85 anni, e di averne... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Sessa Aurunca, ritrovato il corpo di Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio. Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net Omicidio Iannitti, c'è un fermo: un 19enne ha confessatoIl ragazzo ha ammesso di aver ucciso il 20enne con due coltellate e di aver occultato il cadavere. Si indaga sul movente ... rainews.it Ha confessato il giovane fermato per l’omicidio di Vincenzo Iannitti. Nel corso dell’interrogatorio reso nella notte dinanzi al pubblico ministero della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere che segue le indagini ha ammesso di aver colpito il vent facebook Sesxsa Aurunca – Si sono interrotte nel modo più tragico le ricerche di Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso dallo scorso 18 marzo da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. #crime #omicidio #sancastrese #sessaaurunca #casertaeprovincia #cronache x.com