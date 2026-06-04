Svolta nel giallo di Daniela Ruggi malore o caduta fatale? Ritrovato il suo cellulare

Notizia in breve

Il cellulare di Daniela Ruggi è stato ritrovato, aggiungendo un nuovo elemento alle indagini sulla sua morte. La donna è stata trovata senza vita, e le circostanze del decesso sono ancora da chiarire. La procura sta esaminando se si sia trattato di un malore o di una caduta accidentale. Le forze dell’ordine stanno analizzando i dati del telefono e le testimonianze raccolte, senza escludere alcuna ipotesi al momento.