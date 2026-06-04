Svolta nel giallo di Daniela Ruggi malore o caduta fatale? Ritrovato il suo cellulare
Il cellulare di Daniela Ruggi è stato ritrovato, aggiungendo un nuovo elemento alle indagini sulla sua morte. La donna è stata trovata senza vita, e le circostanze del decesso sono ancora da chiarire. La procura sta esaminando se si sia trattato di un malore o di una caduta accidentale. Le forze dell’ordine stanno analizzando i dati del telefono e le testimonianze raccolte, senza escludere alcuna ipotesi al momento.
Modena, 4 giugno 2026 – Il giallo sulla tragica fine di Daniela Ruggi si arricchisce di risvolti del tutto inediti che rischiano di ribaltare completamente la direzione delle indagini. Se fino ad oggi quella dell'omicidio era stata la pista principale battuta dagli inquirenti per spiegare la scomparsa della 31enne – svanita nel nulla nel settembre del 2024 da Vitriola di Montefiorino – gli ultimi rilevamenti sul campo aprono scenari completamente diversi, riconducibili a una tragica fatalità. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacasub-gianluca-benedetti-morto-maldive-a8iy8zad Il ritrovamento chiave nella torre medievale. La possibile... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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