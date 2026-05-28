daniela ruggi resti trovati in una torre abbandonata nel modenese

Notizia in breve

Resti di una donna di 32 anni sono stati trovati in una torre abbandonata nel Modenese. Le forze dell’ordine e gli archeologi forensi stanno analizzando i reperti. La scomparsa della donna aveva attirato l’attenzione nei mesi scorsi. La polizia sta approfondendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle cause o sui responsabili. La scoperta è stata fatta durante un sopralluogo di routine nell’edificio abbandonato.