Daniela Ruggi resti trovati in una torre abbandonata nel Modenese
Resti di una donna di 32 anni sono stati trovati in una torre abbandonata nel Modenese. Le forze dell’ordine e gli archeologi forensi stanno analizzando i reperti. La scomparsa della donna aveva attirato l’attenzione nei mesi scorsi. La polizia sta approfondendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle cause o sui responsabili. La scoperta è stata fatta durante un sopralluogo di routine nell’edificio abbandonato.
Dopo mesi di interrogativi e ricerche, arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove, già il primo gennaio scorso, era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Caso Daniela Ruggi: Resti Umani Trovati In Un Casolare A Modena
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Temi più discussi: Caso Daniela Ruggi, scheletro ritrovato nella torre; La 32enne scomparsa nel Modenese: ritrovati i resti di Daniela Ruggi in una torre diroccata sull'Appennino; Ritrovati i resti di Daniela Ruggi nella torre di Vitriola; Daniela Ruggi, trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne.
Ritrovati i resti di Daniela Ruggi a Vitriola, frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, il cui teschio era stato rinvenuto lo scorso primo gennaio all'interno della torre Pignone, edificio diroccato che si trova sempre nella frazione di Vitriola. Lo riporta il t facebook
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