Un uomo di 50 anni, residente nel Milanese, è morto ieri nel primo pomeriggio a seguito di una caduta in quota in una località di montagna. La tragedia si è verificata a circa 2.400 metri di altezza, durante un attività in quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno raccogliendo le informazioni per chiarire le dinamiche dell’incidente.

MADESIMO (Sondrio) Tragedia per un cinquantenne del Milanese che ieri nel primissimo pomeriggio è rimasto vittima di una caduta fatale in quota, a circa 2.400 metri, sopra il lago di Montespluga, nella zona del Passo Suretta. Così come le sue generalità, ancora non è nota neppure la dinamica dell’accaduto. I soccorritori parlano di "precipitazione": pare che l’uomo stesse attraversando un tratto impervio quando, per motivi appunto ancora da appurare, sarebbe caduto nel vuoto finendo il proprio tragico volo sulle rocce sottostanti. Sul posto l’ elicottero del 118 decollato dalla base di Caiolo e i tecnici del Soccorso alpino civile e militare delle Fiamme gialle di Madesimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel vuoto a 2.400 metri. Caduta fatale in quota per un 50enne milanese

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