L’Europa è pronta ad aprire ufficialmente ai primi capitoli negoziali per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. A scriverlo è Euractiv che cita un alto funzionario dell’esecutivo Ue. La proposta dovrebbe essere presentata nel corso del Consiglio Affari Generali, in modo che i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri possano approvare la mossa al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Se così fosse, si potrebbe presto aprire il primo cluster, ossia uno dei sei capitoli negoziali di riforma che, generalmente, richiedono un lungo periodo di contrattazioni e riforme per ricevere l’ok da parte di Bruxelles. Martedì il vicepremier ucraino per l’Integrazione europea ed euro-atlantica, Taras Kachka, ha sostenuto in un’intervista a Euronews che dal punto di vista di Kiev “tutti e sei i cluster possono essere aperti già a giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ue pronta ad aprire il primo capitolo negoziale per l’adesione dell’Ucraina”: decisiva l’apertura dell’Ungheria

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